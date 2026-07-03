Gerichte betroffen: Richter drängen nach Ausfall der IT-Systeme auf Konsequenzen

München (dpa/lby) - Nach einer großflächigen Störung der IT-Systeme bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und dem Justizministerium in Bayern dringt der Richterverein auf ein Notfallkonzept. "Eine digitale Justiz ohne belastbare Ausfallkonzepte ist nicht zukunftsfähig", sagte die Landesvorsitzende des Bayerischen Richtervereins, Barbara Stockinger. "Der Rechtsstaat muss auch dann handlungsfähig bleiben, wenn zentrale IT-Systeme versagen. Die aktuellen Ereignisse zeigen eindrücklich, dass wir resiliente und redundante Systeme benötigen, um die Funktionsfähigkeit der dritten Gewalt jederzeit sicherzustellen."