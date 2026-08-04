Gericht verhängte Baustopp Naturschützer und Betreiber legen Streit um Sessellift bei

Oberstdorf (dpa/lby) - Naturschützer und Betreiber haben sich im Streit um den Bau eines neuen Sessellifts im Allgäu geeinigt. Die Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen verpflichten sich durch den Vergleich zu weiteren Schutzmaßnahmen für bedrohte Tierarten im betroffenen Gebiet, teilten die OK Bergbahnen und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern mit. Dafür kann die Scheidtobelbahn am Fellhorn bei Oberstdorf noch in der laufenden Saison gebaut werden. Sie soll schon im kommenden Winter in Betrieb gehen.