Es war zunächst unklar, wo die Deutsche ihre Strafe verbüßen muss. Nach dem tödlichen Unfall befand sich die Frau zuerst in Untersuchungshaft auf der Insel Giudecca bei Venedig. Später wurde sie jedoch in eine psychiatrische Einrichtung in der Nähe von Verona verlegt. Nun ist klar, dass sie ihre Strafe in dieser italienischen Klinik verbüßt. Ihr Verteidiger hatte vergeblich versucht, sie in eine Einrichtung in Deutschland verlegen zu lassen.