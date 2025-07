Regensburg (dpa/lby) - In der Oberpfalz hat ein Nachbar die Einrichtung eines Bolzplatzes vorläufig gerichtlich gestoppt. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts in Regensburg wollte die Gemeinde Steinberg am See einen bisherigen Schulsportplatz generell zum Fußballspielen freigeben, das Landratsamt Schwandorf hatte eine entsprechende Baugenehmigung erteilt.