In einer schwer einsehbaren Kurve prallte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 21-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die Eltern des Opfers treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Wegen der schweren Verletzungen seines Beifahrers wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten außerdem versuchten Mord vor.