Regensburg (dpa/lby) - Vier Pflegekräften wird vor dem Landgericht Regensburg versuchter Mord an insgesamt drei Senioren durch die Gabe von nicht ärztlich verordneten Medikamenten zur Last gelegt, in einem Fall durch Unterlassen. Die Verteidiger wiesen die Vorwürfe gegen ihre Mandanten zurück. Am Montag (11.00 Uhr) soll das Urteil verkündet werden.