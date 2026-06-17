Gericht: Prozess gegen Klinikchef mit Auflagen eingestellt

Stuttgart/Frankfurt - Das Verfahren gegen den Ärztlichen Direktor der Uniklinik Frankfurt ist mit Auflagen vorläufig eingestellt worden. Wie das Landgericht Stuttgart auf Anfrage mitteilte, muss Jürgen Graf, der von 2014 bis 2016 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt tätig war, 50.000 Euro zahlen. Davon gehen demnach 10.000 Euro an die Staatskasse, der Rest an verschiedene gemeinnützige Organisationen. In dem Verfahren ging es um Betrug und Untreue im Zusammenhang mit der Behandlung libyscher Kriegsopfer und einem Beratungsprojekt mit Kuwait. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet.