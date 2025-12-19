Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss sieht in der Aufhebung des Verbots der rechtsextremen Gruppierung "Hammerskins" ein Versagen deutscher Behörden im Bereich Rechtsextremismus. "Schon die Verbotsverfügung des Innenministeriums gegen die "Hammerskins" 2023 war unausgegoren und halbherzig und hat die Finanzen und Vertriebsstrukturen dieser zutiefst nationalsozialistischen und antisemitischen Organisation nicht antasten wollen", kritisierte König-Preuss in einer Mitteilung.