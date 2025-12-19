Richter erkennen keine Dachorganisation

Ihrer Ansicht nach wäre ein Verbot möglich. "Es liegen alle Informationen dazu vor. Es ist der Unfähigkeit deutscher Behörden und Gerichte geschuldet, dass eine Neonazi-Bruderschaft, die für Gewalt bis hin zu Mord steht, weiter ungestört in Deutschland agieren kann", sagte sie.