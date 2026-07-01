Bereits bei der einer mündlichen Verhandlung zu dem Antrag am 13. Mai war es immer wieder um Formalien wie die Einhaltung von Fristen gegangen. Die AfD als größte Landtagsfraktion beansprucht für sich einen Sitz in dem Kontrollgremium. Das lehnen die anderen Fraktionen bisher ab. Der Grund: Die AfD im Freistaat wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet.