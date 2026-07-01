Erfurt (dpa/th) - Die AfD-Fraktion ist mit einer Klage zur Besetzung der Verfassungsschutzkontrolle im Thüringer Landtag wegen eines Formfehlers gescheitert. Der Antrag der AfD-Fraktion sei unzulässig, weil er nicht fristgerecht gestellt wurde, entschied der Verfassungsgerichtshof in Weimar. Die vorgesehene Frist von sechs Monaten sei überschritten worden. Hintergrund ist, dass bei der Besetzung des Landtagsgremiums, das den Thüringer Verfassungsschutz kontrolliert, AfD-Kandidaten regelmäßig durchfallen.