Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, einem 79 Jahre alten Patienten im Juli 2022 in einem Krankenhaus in Kelheim eine Überdosis Morphin verabreicht zu haben, um dessen Leben "nach eigenem Gutdünken selbstherrlich gezielt zu verkürzen". Der Arzt wies den Vorwurf stets zurück. Seine Verteidiger kritisierten die Ermittlungen von Prozessbeginn an als unzureichend.