Gericht Erste Verhandlungen im neuen Strafjustizzentrum

Vor dem 9. Strafsenat wurde nach Angaben eines Gerichtssprechers das Verfahren gegen ein mutmaßliches Mitglied einer Reichsbürger-Gruppe fortgesetzt, die einen Umsturz geplant haben soll. Die Verhandlung fand im größten Saal statt - der gleich zwei Namen hat, weil er teilbar ist: Illertissen und Neu-Ulm. Zudem gab es ein weiteres Verfahren vor der 10. Strafkammer wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.