Gericht: Anklagen im Schliersee-Pflegeskandal erhoben

Schliersee/München (dpa/lby) - Im Fall der wegen Pflegemissständen geschlossenen Seniorenresidenz am oberbayerischen Schliersee hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Unter anderem geht es um versuchte gefährliche Körperverletzung in 101 Fällen und vorsätzliche und gefährliche Körperverletzung in 2 Fällen, wie das Oberlandesgericht München auf Anfrage erklärte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über die Anklage berichtet.