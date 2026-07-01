Gericht: AfD-Klage zu Verfassungsschutzkontrolle wird entschieden

Bei einer mündlichen Verhandlung dazu am 13. Mai war es vor allem um Formalien wie die Einhaltung von Fristen bei der AfD-Klage gegangen. Die größte Landtagsfraktion beansprucht für sich einen Sitz in dem Kontrollgremium. Das lehnen die anderen Fraktionen bisher ab. Hintergrund ist, dass die AfD im Freistaat vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird.