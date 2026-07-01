Erfurt (dpa/th) - Bei der Besetzung des Landtagsgremiums, das den Thüringer Verfassungsschutz kontrolliert, fallen AfD-Kandidaten regelmäßig durch. Dagegen zog die AfD-Fraktion vor das Verfassungsgericht in Weimar. Die Richter wollen am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre Entscheidung verkünden. Konkret geht es um die Zusammensetzung und Arbeitsfähigkeit der Parlamentarischen Kontrollkommission, so heißt das Landtagsgremium, das dem Verfassungsschutz auf die Finger schaut.
Gericht AfD-Klage zu Verfassungsschutzkontrolle wird entschieden
dpa 01.07.2026 - 03:30 Uhr