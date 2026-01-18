Als bis Mitte der 1990er Jahre in der Meininger Ernststraße „nur“ das Bezirkskrankenhaus (BKH) stand, ging es dort vergleichsweise luftig zu. Die Sozialwerk Meiningen gGmbH hat als Träger von Geriatrischer Fachklinik, Geriatrischer Rehabilitationsklinik, Hospiz und Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) seither auf dem Gelände viel investiert. Nicht zuletzt durch die An- und Neubauten nahm die Verdichtung des Standortes deutlich zu.