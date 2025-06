Geriatrie: Nicht alle Klinikbetten für Hochaltrige können belegt werden

Erfurt (dpa/th) - Patienten im hohen Alter bekommen nach Angaben von Medizinern bereits den Personalmangel in der Gesundheitsbranche zu spüren. In mehreren Krankenhäusern können vorhandene Betten in der Geriatrie nicht belegt werden, wie es bei der Vorstellung des aktuellen Krankenhausspiegels in Erfurt hieß. "Ohne Menschen, die am Patienten arbeiten, hat die Geriatrie keine Chance", sagte die Oberärztin der Klinik für Geriatrie am Universitätsklinikum Jena, Kristin Häseler-Ouart. Die Geriatrie ist der Teil der Medizin, der sich speziell mit der Behandlung hochaltriger Menschen beschäftigt.