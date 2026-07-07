Die Stadt Hildburghausen hat in den Jahren 2024 bis 2026 die Löschwasserversorgung in den Ortsteilen Bürden, Weitersroda, Leimrieth, Neuendambach und Gerhardtsgereuth nachhaltig verbessert. Auf städtischen Grundstücken wurden insgesamt fünf neue Löschwasserzisternen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 618.835,36 Euro errichtet, teilt Nadja Schippel von der Stadtverwaltung mit. Der förderfähige Anteil der Maßnahme beträgt 343.999,39 Euro.