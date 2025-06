Der Suhler Künstler Gerhard Heinrich wird am 22. Juni 85 Jahre alt. Künstler trifft seinen Beruf und seine Berufung besser als Maler oder Bildhauer oder Kupferschmied oder Gestalter von architekturbezogener Kunst – denn er ist nicht nur in einer dieser Kunstgattungen, sondern in jeder von ihnen zuhause. Künstler zu werden, ist in dieser, unserer Stadt immer noch das Besondere, das Außergewöhnliche.