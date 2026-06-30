Wie erleben die Menschen ihre Stadt? Welche Veränderungen haben sie in den vergangenen Jahrzehnten wahrgenommen, und welche Wünsche verbinden sie mit der Zukunft Hildburghausens? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Veranstaltungsreihe „Sprechen & Zuhören“, die jetzt mit einem ersten Gesprächsabend im Stadttheater in Hildburghausen gestartet ist und gemeinsam von Stadt, Kreisvolkshochschule und der Initiative „Mehr Demokratie“ getragen wird.