Wenn ich Diskussionen um Anpassungen von Kitagebühren, so wie jetzt in Ilmenau, verfolge, dann beginne auch ich immer zu grübeln. Wie kann es am gerechtesten funktionieren? Können beziehungsweise sollten jene, die mehr verdienen, denn auch bei den Kita-Gebühren mehr zahlen? Ist der geforderte Deckungsbetrag, also der Elternanteil, angemessen oder womöglich zu hoch angesetzt? Warum zahlen Eltern, die mehrere Kinder haben, in der Regel für das zweite und folgende Kind einen geringeren Satz bei der Kita-Betreuung ihrer Sprösslinge? Und wie gerecht ist das Familien mit nur einem Kind gegenüber? Ist es in Ordnung, dass Eltern, die ihr Kind früher einschulen lassen, das zweite beitragsfreie Kita-Jahr im Normalfall nicht zurückerstattet bekommen? Das sind Fragen, auf denen sicher jeder, mit dem Sie darüber reden würden, eine andere Antwort hätte. Ich bin ehrlichgesagt froh, dass ich mir über Kitagebühren mittlerweile keine Gedanken mehr machen muss. Und so es denn tatsächlich so kommen sollte, könnte sich das Thema ja bis 2027 sowieso erledigt haben. Dann tritt das ein, was wir schon bei den Straßenausbaugebühren erlebt haben. Die wurden ja ab 1. Januar 2019 abgeschafft – ich kenne allerdings genügend Menschen, die (davor) teilweise hohe fünfstellige Beiträge für den Ausbau von bis zu drei anliegenden Straßen zahlen mussten. Und zwischen sechs Jahren des Vollzahlens (so wie bis 2018) und womöglich komplett kostenloser Betreuung liegt mit bloß einem Kind gerechnet immerhin auch schon ein kleiner Gebrauchtwagen...