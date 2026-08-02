Die Suhler Kapitänin setzte auf Geratal: Man könnte meinen, dass Roosa Laakkonen als Spielerin des amtierenden deutschen Volleyball-Meisters und -Pokalsiegers VfB Suhl auch im Fußball der Waffenstadt den Sieg wünscht. Doch am Freitagabend (31. Juli) bei der Eröffnung der neuen Thüringenliga-Saison der Männer versuchte die 32-Jährige gar nicht erst, sich vor der Antwort auf die Frage nach dem Wunschausgang für die Partie 1. Suhler SV gegen SpVgg Geratal zu drücken. Geratal solle gewinnen, meinte die beinahe zwei Meter große Finnin, die seit nunmehr vier Jahren in Suhl heimisch ist. Die überraschende Aussage hat einen Grund – oder besser gesagt einen Namen: Marcel Parlesak. Der Spieler von Geratal ist Laakkonens Lebensgefährte.