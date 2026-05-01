Es ist soweit: Am 25. Spieltag der Fußball-Thüringenliga gastiert der SV 09 Arnstadt um 13 (!) Uhr in Geraberg zum Ilm-Kreis-Derby bei der SpVgg Geratal. Geratal steht derzeit mit 27 Punkten und 28:46 Toren auf dem zwölften Platz in der Tabelle. Nach dem Trainerwechsel von Frank Schwalenberg zu Tobias Huck konnte das Team mit ihrem neuen/alten Übungsleiter gleich in Schleiz und gegen Fahner Höhe zwei Siege einfahren, unterlagen aber am letzten Wochenende gegen den Abstiegskandidaten SV Blau-Weiß Büßleben mit 0:2.