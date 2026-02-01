Hätten Sie es gewusst, dass Gerald Hönig beim Biathlon-Weltcup in Oberhof in diesem Jahr als Trainer eingesprungen ist? Nein, nicht bei der deutschen Mannschaft. Er ist dem Hilferuf des kasachischen Teams gefolgt. „Am Dienstag kam der Anruf, ob ich helfen kann. Dann habe ich für vier Tage die Männer übernommen. Aber nach Kasachstan wäre ich nicht gekommen“, verrät der 68-Jährige. So wie früher sei er auch diesmal der Erste am Schießstand gewesen. Um so die Bedingungen für seine Sportler auszuloten.