Der Verein „Heimatliches Brauchtum im Haselgrund“ lädt am Samstag zur Vorführung des neuen Dokumentarfilms „Thüringen, Deine Sprache 3“ ein. Darüber informiert die Vorsitzende Kristin Jäger. Der Film, der sich mit den vielfältigen Thüringer Dialekten und Mundarten beschäftigt, wird am Samstag, 7. Dezember, im Heimathof gezeigt. Regisseur Gerald Backhaus, der den Film bislang in Ilmenau und Jena präsentiert hat, wird ebenfalls anwesend sein.