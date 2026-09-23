Das diesjährige Landesligafinale im Gerätturnen findet in der Landessportschule Bad Blankenburg statt. Ausgetragen wird es am Samstag, 26. September.
Gerätturnen Mit Spaß und Freude ins Finale
Marion Düwel 23.09.2026 - 08:00 Uhr
Daumendrücken für die Turnerinnen des TSV Meiningen! Sie absolvieren am Samstag in Bad Blankenburg das Landesliga-Jahresfinale und freuen sich über eine Rückkehrerin.
Das diesjährige Landesligafinale im Gerätturnen findet in der Landessportschule Bad Blankenburg statt. Ausgetragen wird es am Samstag, 26. September.