Am Samstag, 25. April, finden die Turngaumeisterschaften Thüringer Wald Einzel in der Meininger Reinhard-Kupietz-Halle statt. Ab 8 Uhr ist das Einturnen der 12- bis 13-jährigen im Kürbereich. Hier gehen die Meininger Turnerinnen der 3. Landesliga an den Start. Jedoch können die Mädchen ganz entspannt ihre Übungen turnen, denn es gibt kein Qualifikationsmodus und sie sind alle bei den Landesmeisterschaften am 9. Mai startberechtigt. Parallel dazu turnen ab 8.30 Uhr die jüngsten Turnerinnen (AK 6/7 Jahre) ihre Pflichtübungen der P2. Hier heißt es Wettkampf Luft schnuppern und Erfahrungen sammeln. Ab 11.30 Uhr turnen dann die Kinder der AK 8/9 und AK 10/11 Jahre ihre Pflichtübungen in der P4 und P6. Hier geht es um die Qualifikation der besten acht Turnerinnen, die sich zu den Landesmeisterschaften im Juni qualifizieren. Alle Turnfreunde sind herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.