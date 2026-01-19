Besser kann es für einen Sportverein wohl nicht laufen. Sportler werden unter den Fittichen erfahrener Trainer groß und feiern viele Erfolge. Später bleiben sie dem Verein erhalten oder kehren irgendwann zurück, um selbst als Trainer oder Trainerin der nächsten Generation Sportler des Vereins die nötige Hilfestellung zu geben, um ebenfalls erfolgreich zu sein. Beim TSV Meiningen ist Lea Krauß ein Beispiel dafür, die kürzlich ihre Trainer-C-Lizenz erwarb und künftig eben ihre Erfahrungen an die kleinen Meininger Turn-Talente weitergeben möchte. Wer ist diese interessante junger Frau?