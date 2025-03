Mit zwei Mannschaften geht der TSV Meiningen am Samstag in die neue Saison in der Landesliga. Zum Auftakt ist der TV Gera der Ausrichter des Wettkampfes. Am frühen Samstagmorgen turnt die 1.und 2. Landesliga, die 3. Landesliga geht ab 13.15 Uhr an den Start.