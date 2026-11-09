Am Samstag fand der Bundespokal im Gerätturnen in Chemnitz statt. In der Leistungsklasse (LK) 1 stand in der Altersklasse 2011 bis 2014 die TSV-Turnerin Maleen Mörstedt wie schon im Vorjahr im Thüringer Aufgebot. Sie kam am Boden und am Stufenbarren zum Einsatz. Am Boden gelang der jungen Turnerin eine sehenswerte Übung mit vollem Ausgangswert. Was ihr auf dem beim Training immer nur halb aufgebauten heimischen Akroboden in der Multihalle nicht gelang, schaffte sie in Chemnitz auf dem Schwingboden. Den Twist-Salto in der zweiten Akroreihe (Rondat-halbe Drehung-Salto vorwärts) und auch die neu einstudierte Wolfsdrehung, eine 360-Grad-Drehung in der Hockstellung, gelangen ihr ohne große Abzüge. Somit lag ihr Schwierigkeitsgrad bei 6,1 Punkten. Einen solch hohen Wert hatte Maleen noch nie geturnt. 13,3 Punkte waren die Belohnung. Vergangenes Jahr bekam sie noch über einen Punkt weniger. Auch am Stufenbarren schaffte die TSV-Turnerin ein neues Element. Das Flugteil vom unteren zum oberen Holm, den sogenannte „Flieger “. Die Vizelandesmeisterin von 2026 erreichte mit ihrer Thüringer Mannschaft den neunten Platz in der Richard-Hartmann Halle.