Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag, den 14. Juni, in der Schulsporthalle der Regelschule „Geschwister-Scholl“ in Heringen ein sportliches Highlight statt: die Thüringer Einzelmeisterschaften im Gerätturnen der Altersklassen 8/9 und 10/11. Insgesamt 142 qualifizierte Turnerinnen und Turner aus 17 Vereinen gingen an den Start.