Nicht Fleiß und entschieden über eine bessere Platzierung der Meininger Turnerinnen Lea Krauß, Lucy Schmidt, Laila Gramann, Maleen Mörstedt und Hella-Lina Köhler in der 1. Landesliga. Es war vielmehr die Tatsache, dass während der Saison Larissa Bernhardt wegen ihrer Ausbildung aufhören musste und Lucy Schmidt beruflich bei der Polizei so eingespannt war, dass sie kaum trainieren konnte. Dazu kamen die hohen schulischen Belastungen von Maleen Mörstedt und Laila Gramann, die oft nur einmal in der Woche trainieren konnten. Nicht zu vergessen ist, dass der TSV ja quasi „gezwungen“ wurde, von der zweiten in die erste Landesliga aufzusteigen. Sportlich gesehen war der Aufstieg im vergangenen Jahr kein Thema. Da aber ein Platz frei war, versetzte der Landesverband die Meininger Riege in die höhere Klasse. Wie die Mädels diese Herausforderungen annahmen, nötigt aber großen Respekt ab.