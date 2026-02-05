Hauchdünn verpasste der TSV Meiningen in der vergangenen Saison den Sieg in der zweiten Landesliga. Der Thüringer Turnverband nominiert die Turnerinnen dennoch für die 1. Landesliga in der kommenden Saison. Auch in dieser startet der TSV Meiningen wieder mit zwei Mannschaften in den Thüringer Gerätturn-Landesligen. Neben der schon erwähnten ersten Mannschaft geht in der 3. Landesliga im Gerätturnen Frauen der TSV Meiningen II an den Start.