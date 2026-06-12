Schwerin - Wie ging es nach der Freisetzung des oft "Timmy" genannten Buckelwals weiter? Wie lange bewegte sich der Wal noch, der in einer umstrittenen Aktion von der Ostseeküste zur Nordsee transportiert und kurz nach dem Aussetzen tot an der dänischen Insel Anholt angespült wurde? Es gibt viele offene Fragen. Einige könnten nun beantwortet werden: Der am Wal befestigte Sender ist fertig ausgewertet und Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) selbst will die Ergebnisse vorstellen.