Es gebe Probleme mit dem Sender, hatte es von der Initiative zur Begründung geheißen, warum keine Daten ans Ministerium geschickt wurden. Ortsdaten hatte das Gerät demnach nie geschickt. Experten hatten einhellig kritisiert, dass der Tracker vor dem Freisetzen nicht getestet und initialisiert wurde, obwohl das bei gängigen Wal-Satellitensendern etwa von Wildlife Computers wichtig und üblich sei.



Nach Verlautbarung der Initiative waren anfangs zumindest einige Bewegungsdaten wie Tauchtiefen erfasst worden - die allerdings auch nicht ans Ministerium geschickt wurden. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es daher nicht. Vitalzeichen im medizinischen Sinne wie Herz- oder Atemfrequenz erfasste der Sender gar nicht, dafür wäre spezielle Sensorik nötig gewesen.