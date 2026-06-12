Schwerin - Der mehrfach an Ostseeküsten gestrandete und in einer umstrittenen Aktion in die Nordsee gebrachte Buckelwal hat nach seiner Freisetzung wohl noch bis zum 6. oder 7. Mai gelebt. Darauf wiesen die ausgewerteten Daten des Senders hin, den das Tier zuletzt getragen hatte, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin. Das Tier war am 2. Mai in der Nordsee freigesetzt worden.