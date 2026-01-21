Zur nunmehr bereits dritten Folge des neuen Geraberger Freizeitangebotes „Tanztee“ reichten am Sonntagnachmittag die geplanten Sitz- und Tischplätze nicht aus. Die bis auf den letzten Platz hervorragend besuchte Tanzveranstaltung, namentlich für das oft zitierte „Mittelalter“, bot schließlich durch zusätzliche Stuhlreihen noch mehr tanzfreudigen Singles und Paaren Platz zum Verschnaufen zwischen den Tanzrunden.