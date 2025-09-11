In Anlehnung der Einweihungsfeier 1927 soll zum Denkmaltag am kommenden Sonntag die sanierte Schwedenhütte übergeben werden. Der Ort soll Gemeinschaft, Heimatliebe und Erinnerung bieten und Wanderer sollen hier die Ruhe und Natur des Thüringer Waldes genießen. Viele Vereine und Privatleute aus Geraberg und Umgebung haben sich dafür eingesetzt, dass die Hütte wieder genutzt werden kann. Viele Arbeitsstunden waren dafür nötig. Der Heimatverein hat sich um die Organisation der Sanierung gekümmert und kräftig mit angepackt. Da nicht alle Gäste gut zu Fuß sind, werde auf dem unteren Platz ein Programm geboten, sagt Gabi Irrgang, Vorsitzende des Heimatvereins. Schon jetzt habe man viel positive Resonanz für das Objekt erhalten. Die letzte Sanierung der Hütte gab es 2007.