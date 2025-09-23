Am Dienstagvormittag waren die Mitarbeiter zweier Unternehmen in Geraberg noch damit beschäftigt, das neue Trinkwassernetz an das vorhandene Leitungssystem anzubinden. Seit über einer Woche ist die Baustelle in der Gehlberger Straße dafür unübersehbar. Es ist der Abschluss umfangreicher Bauarbeiten. „Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit geht nun mit den Montagearbeiten in der Gehlberger Straße die Trinkwasserüberleitung von Ilmenau nach Elgersburg, Geraberg, Geschwenda und Angelroda in Betrieb. Zukünftig werden diese Orte mit Trinkwasser aus dem Versorgungssystem Ilmenau versorgt.“ Ines Dargel, Technische Leiterin Trinkwasser, sieht als Grund für die Maßnahme die sich verändernden klimatischen Bedingungen.