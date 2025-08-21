Nicht jedes Ortschaftsratsmitglied in Geraberg sieht die Notwendigkeit, in der Sandstraße Verkehrseinschränkungen vorzunehmen. Bei sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wird die aktuelle 30er-Zone „Auf dem Sande“ bis zur Kreuzung Sandstraße/Ohrdrufer Straße erweitert. Jetzt liegt es an Ortschaftsbürgermeister Detlef Bräuning (UWG), den Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen und die Beschaffung der Verkehrszeichen zu veranlassen.
Geraberg In der Sandstraße wird es ruhiger
Marina Hube 21.08.2025 - 14:00 Uhr