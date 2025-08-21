Nicht jedes Ortschaftsratsmitglied in Geraberg sieht die Notwendigkeit, in der Sandstraße Verkehrseinschränkungen vorzunehmen. Bei sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wird die aktuelle 30er-Zone „Auf dem Sande“ bis zur Kreuzung Sandstraße/Ohrdrufer Straße erweitert. Jetzt liegt es an Ortschaftsbürgermeister Detlef Bräuning (UWG), den Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen und die Beschaffung der Verkehrszeichen zu veranlassen.