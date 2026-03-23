Wer derzeit mit dem Rad zwischen Plaue und Angelroda unterwegs sein möchte, braucht gute Nerven – oder besser noch: eine alternative Route. Denn seit dem 20. März ist der Abschnitt des Gera-Radwegs gesperrt. Laut Plaues Bürgermeister Christian Janik, der die Nachricht über Facebook verbreitete, geht hier nicht um Bürokratie, sondern um eine echte Gefahr.
Gera-Radweg dicht Lebensgefahr auf Radweg
Jennifer Brüsch 23.03.2026 - 12:45 Uhr , aktualisiert am 23.03.2026 - 17:35 UhrYvette Schleußinger und