113 Quadratkilometer groß ist das Gebiet der Stadt Heldburg mit ihren Ortsteilen. Circa 200 Hektar dieser Fläche plant die Stadt in Kooperation mit dem Investor RWE, einem börsennotierten Energiekonzern mit Sitz in Essen, mit Photovoltaikanlagen zu belegen. RWE will die Flächen dazu für mindestens 25 Jahre von der Stadt, von Landwirten und von Privatleuten pachten.