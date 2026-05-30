Neue Perspektiven für Standort prüfen

Die Einigung für eine soziale Absicherung der Beschäftigten in dem niederbayerischen Werk, die am Vorabend bekannt geworden war, sei wichtig. "Die geplante Schließung des Werks bleibt ein schwerer Schlag für die Region und zeigt, wie groß die Herausforderungen für die Industrie in Deutschland derzeit sind", betonte Aiwanger. "Wir werden weiter prüfen, welche Perspektiven es für den Standort und die Beschäftigten gibt", sagte der Minister. "Unser Ziel bleibt, industrielle Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region zu erhalten."