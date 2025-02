In Bayern gibt es rund 109.000 Bau- und 50.000 Bodendenkmäler. Erst im Jahr 2023, 50 Jahre nach der Einführung, war das bayerische Denkmalschutzgesetz umfassend geändert worden, um Klimaschutz und Denkmalschutz in Einklang zu bringen und beispielsweise Solar- und Geothermieanlagen zu ermöglichen. Die nun vorgestellte Novelle geht jetzt in das Gesetzgebungsverfahren und soll spätestens im kommenden Jahr in Kraft treten.