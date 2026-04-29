Einen Eklat hat es trotz der Verärgerung und Verunsicherung am Montagabend zur folgenden Stadtratssitzung am Dienstagabend nicht gegeben. Eingestellt hatten diese sich bei Zella-Mehliser Eltern, als sie von der geplanten Anhebung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten ab kommenden September erfuhren. Wie ein Lauffeuer machten die Pläne die Runde, die erhebliche Spuren in den Familien-Budgets hinterlassen würden. Weder hatten die Mütter und Väter mit einer solchen Anhebung gerechnet, noch damit, dass dabei weder soziale Aspekte Berücksichtigung finden würden und schon gar nicht, dass sie gerade einmal einen Tag vor Entwurfsbeschluss im Stadtrat davon erfahren würden.