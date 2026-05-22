Sich mit Dingen abfinden, die nicht so laufen, wie sie vielleicht könnten – das ist nicht Falk Hartmanns Ding. Der 41-jährige Versicherungskaufmann greift dann lieber zur Eigeninitiative. Siehe Tourismus in der Thüringer Rhön: Er hat entgegen allen Unkenrufen, das würde eh nix, Tiny-Häuser in seinem Dorf gebaut. Und schau, sie sind gut nachgefragt bei Touristen. Das „Pfaffenhaus“ von Alfred Spekker hat Falk Hartmann vor Kurzem ebenfalls in seine Hände genommen, ein weiteres Feriendomizil in Frankenheim.