Ein großes Wanderevent steht den Wanderfreunden in Thüringen und Franken ins sprichwörtliche Haus. Die „Schritt für Schritt-Wandermärsche“ werden am 11. Juli in Stockheim, Pressig und Mitwitz Station machen. Das Label ist neu auf dem Markt setzt regelmäßig an wechselnden Orten in ganz Deutschland Wandertreffs an. Sie verbinden Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft, gepaart mit einem eher etwas sportlich orientiertem Wandern. Durchaus liegt die Region auch nahe am Landkreis Sonneberg und auch Teile der Gemeinde Föritztal können sich mit dem Begriff Frankenwald anfreunden.