Ein Herzog, der auf dem Schlachtfeld sein Gebiss verlor. Einer, der an Asthma litt, eine Lieblingsblume hatte und dessen Lebensweg sich auf einer Landkarte nachverfolgen lässt. Geschichte kann überraschend nahbar sein – wenn man sie aus dem Schulbuch herausholt. Genau das haben Heidi Uecker und Milena Zapf getan. Die beiden FSJlerinnen im Fachbereich Kultur der Stadt Meiningen entwickelten den „Georgskoffer“, ein Bildungsangebot für Grundschulkinder, das im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Herzog Georg II. entstanden ist. Für ihre Idee wurden sie nun beim Thüringer Wettbewerb „Tatort Kultur“ ausgezeichnet.