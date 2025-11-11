Wenn’s darum geht, den Ruf Meiningens weit in die Welt zu tragen, sind die Stadtoberen nicht kleinlich. Da wird auch gern ohne Scheu nach den großen Sternen gegriffen. „Ohne Meiningen kein Hollywood“ ist ein Werbeslogan, der im bevorstehenden Georgjahr 2016 zum 200. Geburtstag des populären Meininger Fürsten Georg II. von Sachsen-Meiningen wieder häufig bemüht wird. Schließlich gilt der Regent als Begründer des modernen Regietheaters, dessen Einflüsse bis in die Filmstudios nach Hollywood reichen. Jedenfalls behaupten die Meininger das ganz keck. Und pfiffig ist der Werbespruch allemal.