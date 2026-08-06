Das ist nie abgebrochen“, sagt die Sonnebergerin Traudel Garg. Bis heute fahren Garg und etliche andere aus dem Sonneberger Land mit einem Bus zu Theateraufführungen nach Meiningen. Erst recht gilt das, wenn heuer der Theaterherzog Georg II. von Sachsen-Meiningen (1866-1914) seinen 200. Geburtstag feiern könnte. Dazu bestand und besteht die Möglichkeit, Ausstellungen zu besuchen, bei Vorträgen zu Historie sich bilden zu lassen – oder einfach einmal einer Inszenierung im Meininger Theater zu folgen.