Beim Blick auf das Briefmarken-Motiv staunt der Betrachter nicht schlecht: Er sieht Herzog Georg auf dem Porträt in Feierlaune mit Partyhütchen auf dem Kopf und Tröte im Mund, in seinem Bart hängen bunte Bonbons und ein Lolli, rund um die Augen hat ihm der unbekannte Schlingel kunstvoll eine Brille in Herzform verpasst. Es ist ein zackiger Geburtstagsgruß der Philatelisten an den Regenten, der am 2. April 200 Jahre alt geworden wäre und der für seine kreative Ader und seine Liebe zum Theater bekannt war. Diese Briefmarke ist wie fünf weitere Briefmarken Individuell zum 38. Landesverbandstag der Thüringer Philatelisten an diesem Samstag, 28. März, erhältlich, außerdem drei Sonderstempel, eine Ganzsache und sechs Schmuckkarten. Getagt wird von 10 bis 14 Uhr im Max-Reger-Konservatorium Meiningen (Strupp’sche Villa).