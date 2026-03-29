Am Samstag stand in Meiningen alles im Zeichen Georgs II. von Sachsen-Meiningen. Nicht nur auf dem Platz zwischen Schloss Elisabethenburg und dem Theatermuseum, wo die von Markus Lüpertz geschaffene Georg-Statue enthüllt wurde. Nur wenige Gehminuten entfernt, in der Strupp’schen Villa – dem heutigen Max-Reger-Konservatorium – kamen zeitgleich die Thüringer Philatelisten zu ihrem Landesverbandstag zusammen. So wurde Meiningen für ein Wochenende zur Residenz der Briefmarkenfreunde aus dem gesamten Freistaat.
Georgjahr Kleine Marken für einen großen Fürsten
Marko Hildebrand-Schönherr 29.03.2026 - 15:42 Uhr