Am Samstag stand in Meiningen alles im Zeichen Georgs II. von Sachsen-Meiningen. Nicht nur auf dem Platz zwischen Schloss Elisabethenburg und dem Theatermuseum, wo die von Markus Lüpertz geschaffene Georg-Statue enthüllt wurde. Nur wenige Gehminuten entfernt, in der Strupp’schen Villa – dem heutigen Max-Reger-Konservatorium – kamen zeitgleich die Thüringer Philatelisten zu ihrem Landesverbandstag zusammen. So wurde Meiningen für ein Wochenende zur Residenz der Briefmarkenfreunde aus dem gesamten Freistaat.